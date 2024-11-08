خطيب الجمعة في طهران: اقتدار إيران لا يخفى على أحد/ الشهيد نصرالله غير معادلات المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار السيد محمد حسن أبو ترابي فرد اليوم الجمعة في الخطبة الأولى لصلاة الجمعة في طهران الى اربعينية استشهاد قائد المقاومة العالم المجاهد والقائد الشجاع المبدع الشهيد الشيخ حسن نصر الله.

وأضاف: كان الشهيد حسن نصرالله، الشخصية التي حولت محور المقاومة إلى رمزا لاقتدار الأمة الإسلامية والأمة العربية في مواجهة الكيان الصهيوني والغطرسة العالمية وأميركا، ولعب دوراً مهماً في تغيير المعادلات السياسية في المنطقة.

وأشار: الشهيد السنوار عندما يكون في قمة شجاعته وقوته يرمي العصا بيده نحو الأدوات الصهيونية، يعني أيها الناس، قوموا، عصاكم وحجركم ستعطل الأسلحة الصهيونية الحديثة.

وأضاف خطيب صلاة الجمعة: يا أهل الصبر والثبات، هذه هي الشخصية الاستثنائية للسيد حسن نصر الله الذي حول مقاومة لبنان إلى حصن منيع. مذكّرا: الأسلحة الصهيونية والآلات الحربية والدبابات الحديثة عالقة على حدود لبنان. هذه ثمرة الصبر والمقاومة والصمود الذي أحدث هذا التحول الكبير.

وقال حجة الاسلام ابو ترابي فرد، مشيرًا إلى أننا لن نسمح للعدو بالسيطرة على المنطقة. مضيفا: ان السياسي الأمريكي البارز بريجنسكي يكتب: قبل 35 عامًا فقط، كانت للولايات المتحدة علاقة قوية جدًا مع دول الشرق الأوسط الأربع في إيران والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لها. ولهذا السبب كانت المصالح الأمريكية في هذه المنطقة آمنة للغاية. لقد كانت المصالح الأميركية غير المشروعة تتمتع بالأمن على مستوى عالٍ من الأمن، لكن شعب غزة وإيران لم يتمتعا بالأمن. يكتب هذا السياسي الأمريكي: اليوم تراجع نفوذ أمريكا في كل من هذه الدول الأربع إلى حد كبير، وليس إيران فقط، بل تغيرت المعادلات السياسية للمنطقة.

وتابع: لكن اليوم وضع أمريكا في الشرق الأوسط يتدهور بشكل واضح.

وقال حجة الإسلام أبو ترابي فرد في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة: نكرّم ذكرى العالم والمجاهد الدؤوب وأب صناعة الصواريخ في البلاد الشهيد العظيم العميد طهراني مقدم. ونثمن جهوده وجهود رفاقة على القوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي ظهرت في زاوية واحدة في عملية الوعد الصادق.

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