ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 191 شهيد في غزة

وأفادت وكالة مهر لأنباء، نقلا عن الميادين، أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اعلن في بيان انه ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 191 بعد استشهاد الزميل الصحفي ممدوح قنيطة الذي كان مراسلاً لقناة الأقصى الفضائية.

كما أدان المكتب الإعلامي لحكومة غزة بشدة عمليات قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين على يد المحتلين الصهاينة، محملا المحتلين مسؤولية ارتكاب هذه الجرائم البشعة.

كما جاء في هذا البيان: نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالشأن الصحفي في العالم بمنع أعمال المحتلين ومحاكمتهم في المحاكم الدولية على جرائمهم المستمرة ونطالبهم بوقف أعمالهم وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

يُذكر أن الشهيد ممدوح إبراهيم قنيطة استهدفته إحدى طائرات الاحتلال الصهيوني أثناء زيارته لمستشفى المعمداني بغزة واستشهد.

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