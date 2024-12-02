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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٥٠ م

السفير الايراني في بغداد يلتقي الرئيس العراقي لبحث التطورات في سوريا

السفير الايراني في بغداد يلتقي الرئيس العراقي لبحث التطورات في سوريا

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق"، مع الرئيس العراقي مساء اليوم الاثنين، وبحثا الأوضاع الأخيرة في سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان مساء اليوم الاثنين : إن " الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

وأضاف البيان، أن " اللقاء بحث الأوضاع الأخيرة في سوريا".

وأكد رئيس العراقي – حسب البيان – على "ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحفظ وحدة وسيادة سوريا وسلامة أبنائها".

ومن جانبه أكد السفير الإيراني "أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك وصولًا لتحقيق السلم والأمن الدوليين".

رمز الخبر 1951455

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