القطار الوطني في طهران سيدخل الخدمة قبل نهاية العام

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "حسين أفشين" ردًا على سؤال حول مشروع تصنيع القطار الوطني: إن هذا المشروع معطل منذ أكثر من عقد من الزمن، ولم يتم تحقيق تقدم فيه حتى الآن.

وأضاف أن المشروع نُقل في الدورة الحالية إلى شؤون العلمية، مشيرًا إلى أنه تم تأمين الموارد المالية اللازمة للمشروع بقيمة 30 مليون دولار، كما خصصت بلدية طهران ميزانية مبدئية للبدء.

وتابع أفشين: "قبل نهاية العام، سيتم إدخال قطارين مكونين من 7 عربات إلى أسطول النقل في طهران. وقد تم الانتهاء من تصنيع القطار الأول بنجاح وأُجريت عليه الاختبارات اللازمة، حيث أتمّ تشغيلًا ناجحًا لمسافة 5,000 كيلومتر."

كما أعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية أن المرحلة الثانية من مشروع القطار الوطني قد بدأت، ويجري حاليًا تصنيع قطار محلي مكون من 5 عربات مخصص لخدمة محافظات أصفهان وتبريز ومشهد. وأضاف أن هذا القطار يتم تنفيذه كأول مشروع تصنيع لدى شركة "مبنا"، مع تحمل ادارة العلوم للمخاطر المرتبطة بهذا المشروع.

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