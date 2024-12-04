وزارة الخارجية تنصح الإيرانيين المقيمين في كوريا الجنوبية بمراعاة الاحتياطات اللازمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية ردا على التطورات السياسية في كوريا الجنوبية، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع التطورات في كوريا الجنوبية بعناية وتأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته، دون الحاق الإضرار بالناس والمؤسسات القانونية والديمقراطية.

ونصحت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانيين المقيمين في كوريا الجنوبية بتجنب الأماكن التي يحتمل فيها حدوث أعمال عنف مع مراعاة الاحتياطات اللازمة، وفي حالة وقوع أي حادث يتصلوا فورًا بسفارة جمهورية إيران الإسلامية في سول.

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