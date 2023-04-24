الخارجية الايرانية: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة رعایانا بالطريقة المناسبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صرحت في بيان لها بخصوص الأوضاع في السودان، بأنه ونظراً للأحداث الحاصلة في هذا البلد، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة الرعايا الإيرانيين المقيمين في السودان بالطريقة المناسبة.

ومع اندلاع الأحداث الأخيرة هناك، أعلن السيد ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في 15 أبريل / نيسان، قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية إزاء ما يحدث في السودان، وقال: "نتمنى أن يعمل الإخوة السودانيون ضمن ضبط النفس واللجوء إلى الحوار، على إنهاء الخلافات الداخلية وتجاوز الوضع المقلق الحالي من خلال الحوار والسلام " وقال ان الخيار الوحيد للأزمة الحالية هو الحوار السوداني ـ السوداني وتوافق داخلي على مبادرة وطنية.

وشددت العلاقات العامة بوزارة الخارجية في بيانها على أن المتابعة والتعامل مع حالة وصحة الإيرانيين المقيمين في الخارج من أولويات برامج الوزارة.

وأضاف البيان: سيتم الإعلان عن أنباء إضافية حول هذا الأمر لاحقًا.

/انتهى/