مشاركة حكم وعدة أفلام ايرانية في مهرجان كلكتا في الهند

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان المخرج الإيراني ناهيد حسن زاده، التي سبقت لها أن حصلت على جائزة النمر البنغالي الذهبي عن فيلمه الأول "زماني ديكر"(وقت آخر) عام 2016 من مهرجان كلكتا السينمائي الدولي، وفيلمه الثاني عام 2022 "روحن، شكوه خاموش"(روحن؛ المجد الصامت) فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة أفضل مخرج في هذا الحدث الدولي، تم اختياره كأحد حكام القسم التنافسي للأفلام الهندية في مهرجان كلكتا السينمائي الثلاثين.

وأيضاً فيلم "الشهيد" إخراج نادر ساعي ور و"بنات البحر" إخراج داود أطيابي في قسم المسابقات الدولية، وفيلم "برهوت" إخراج منصور وثوقي في قسم جوائز نتباك و"بذر تين المعابد" إخراج محمد رسولوف يتم عرضها أيضًا في القسم غير التنافسي للسينما العالمية.

يعد مهرجان كلكتا السينمائي الدولي أحد أهم المهرجانات رفيعة المستوى التي تولي اهتمامًا خاصًا للأفلام الفنية والمستقلة. وستقام النسخة الثلاثين من هذا الحدث السينمائي في الهند في الفترة من 4 إلى 11 ديسمبر 2024.

/انتهى/