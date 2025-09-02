ولادة شبل نمر في حديقة حيوان بابلسر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح شاهبور رشاد، مالك حديقة حيوان بابلسر: "أنجبت نمر، تبلغ من العمر سبع سنوات، في حديقة حيوان بابلسر شبلة نمر، وهي بصحة جيدة وتتغذى على حليب أمها".

وأضاف: "هذه النمرة الأم، البالغة من العمر سبع سنوات، وشبلها محجوران في هذه الحديقة، لأنه إذا اقترب منهما أحد، فإن النمور ستقتل أشبالهما".

وأضاف رشاد: "لا تقتربوا من أشبال الأسد والفهد والنمر تحت أي ظرف من الظروف، لأنها تشعر بالتهديد من العدو وتقتل أشبالها بسرعة".

وأكد مالك حديقة حيوان بابلسر أن هذا النمر يعرف أمه، وقال: "إنه يقترب منها فقط بقدر ما يطعم هذه النمرة الأم، ولا ينبغي لأي شخص آخر الاقتراب من هذه الأشبال".

صرح رشاد قائلاً: "إن التغذية السليمة والرعاية المناسبة لحيوانات هذه الحديقة تضمن تكاثرًا جيدًا للأسود والنمور فيها كل عام".

وتضم هذه الحديقة حيوانات مثل الأسود، والنمور البنغالية، والدببة، والذئاب، والجمال، وطيور الفلامنجو، والغزلان الصفراء الأوروبية، والطاووس.