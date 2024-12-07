بيان مشترك لوزراء خارجية إيران والعراق وسوريا بعد الاجتماع الثلاثي في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزراء خارجية إيران والعراق وسورية اجتمعوا في وزارة الخارجية العراقية في بغداد اليوم 6 ديسمبر 2024.

وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام، والتطورات الأمنية الأخيرة في سوريا.

اتفق الوزراء على خطر ما حدث في سوريا، وأكدوا على حساسية الوضع بالنسبة لجميع الأطراف في المنطقة واحتمال توسع هذه الأبعاد التي تشكل تهديدا كبيرا لكل من الدول الثلاث، وتهدد أمن شعوبها وأمن المنطقة ككل.

كما أدان المشاركون في الاجتماع جميع أشكال الإرهاب التي تم تحديدها من قبل مجلس الأمن، وأكدوا على ضرورة الجهود الجماعية لمكافحة هذا الإرهاب.

وأكد الوزراء إدانة الاعتداءات المستمرة من قبل الكيان الإسرائيلي ضد سوريا، وغزة، ولبنان. كما تم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة هذه التطورات، والاستعداد لأي مستجدات قد تحدث في الأيام المقبلة.

وتم التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها.

وأوضح الوزراء أن تهديد أمن سوريا يشكل خطرًا عامًا على المنطقة، ولا يوجد خيار آخر سوى التنسيق المستمر، والتعاون، والمشاورات الدبلوماسية المستمرة لإبعاد المنطقة عن جميع المخاطر الناتجة عن تصاعد التوترات.

كما تم التأكيد على أهمية تحشيد الجهود العربية والإقليمية والدولية للوصول إلى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام وسوريا بشكل خاص.

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