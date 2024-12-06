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٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٠ م

روسيا تطالب رعاياها بمغادرة سورية

روسيا تطالب رعاياها بمغادرة سورية

ذكّرت السفارة الروسية في دمشق رعاياها الراغبين بمغاردة سوريا بوجود رحلات تجارية متاحة عبر المطارات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن السفارة الروسية في دمشق أصدرت بيانا "بسبب الوضع العسكري والسياسي الصعب في سوريا، تذّكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية والراغبين بالمغادرة بفرصة مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الموجودة".

يشار إلى أنه تتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1951583
شیرین سماره

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