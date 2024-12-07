عراقجي يلتقي نظيره القطري في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، الذي يزور الدوحة حاليا، برئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن ال ثاني، وبحث معه في القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية.

وسبق هذا اللقاء، مباحثات وزير الخارجية الايراني مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك على هامش منتدى الدوحة الذي عقد اليوم السبت.

ووصل وزير الخارجية الايراني الى الدوحة، امس الجمعة، قادما من العراق حيث اجرى مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ومن ثم التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.