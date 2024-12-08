الكرملين: بشار الأسد وأفراد عائلته في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القناة الروسية الأولى نقلت عن الكرملين ان الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد عائلته في موسكو.
واضافت القناة الروسية الأولى نقلا عن الكرملين: تم تقديم اللجوء للأسد وعائلته لدواع إنسانية.
اعلنت القناة الروسية الأولى نقلا عن الكرملين ان الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد عائلته في موسكو، وقد تم منحه اللجوء لدواع إنسانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القناة الروسية الأولى نقلت عن الكرملين ان الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد عائلته في موسكو.
واضافت القناة الروسية الأولى نقلا عن الكرملين: تم تقديم اللجوء للأسد وعائلته لدواع إنسانية.
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