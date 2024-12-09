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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:١٥ ص

السعودية تدعم سوريا وتدعو لعدم التدخل في شؤونها

السعودية تدعم سوريا وتدعو لعدم التدخل في شؤونها

أكدت السعودية اليوم الأحد "وقوفها إلى جانب الشعب السوري وخياراته في هذه المرحلة المفصلية" من تاريخ البلاد، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين، وعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخارجية السعودية، في بيان لها على منصة إكس، "نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا.. وندعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام".

وأضافت "نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".

وأردفت "تابعنا التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، ونعرب عن ارتياحنا للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها".

/انتهى/

رمز الخبر 1951675

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