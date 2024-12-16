 لقاء سفير إيران في الرياض مع الأمين العام لمجلس تعاون الخلیج الفارسي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "عليرضا عنايتي"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، أعلن اليوم الإثنين 16 ديسمبر عن لقائه مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي.

وأشار السفير الإيراني في السعودية إلى أنه تم التباحث حول الموضوعات التي تهم الجانبين خلال اللقاء. يُذكر أن هذا هو اللقاء الثاني بين السفير الإيراني والأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي، حيث كان عنايتي قد اجتمع مع البديوي قبل حوالي ثمانية أشهر في بداية مهمته كسفير لإيران في الرياض.

جدير بالذكر أن الأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي، عقب تعيين سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني في منصبه، أعرب في اتصال هاتفي عن رغبة دول المجلس في التشاور والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة.

كما التقى جاسم محمد البديوي مع سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تباحثا حول قضايا مختلفة.

وفي أكتوبر من هذا العام، عُقد اجتماع غير رسمي بين وزراء خارجية إيران ومجلس تعاون الخليج الفارسي، بحضور الأمين العام للمجلس، على هامش الاجتماع الثالث لمنتدى حوار التعاون الآسيوي في الدوحة، قطر.

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