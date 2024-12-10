كتائب حزب الله العراق: نراقب الوضع داخل سوريا وننتظر بروز جهات يمكن التفاهم معها على أساس المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت كتائب حزب الله العراق في بيانا لها إن ما قدمه الجيش السوري يُعد نموذجا من الصمود الأسطوري على مدى عقود، وأن كانت المشكلة في قياداته كما هو حال الجيوش العربية الأخرى، إلا أنه سيبقى في ذاكرة شرفاء الأمة، ونأمل أن يعود لممارسة دوره القومي، ولو بعد حين.

واضاف: إن جوهر النصرة وداعش الإجراميتين لن يتغير مهما تصنعوا بالإنسانية أمام الكاميرات، وأن الدولتين الداعمتين لهذه العصابات، هي من تتحمل مسؤولية أي تعدٍ على أتباع أهل البيت أو التجاوز على مقدساتهم، فهم يعلمون ماذا يعني ذلك، فقد جربوها سابقا.

واكدت كتائب حزب الله نراقب الوضع داخل سوريا، وننتظر بروز جهات يمكن التفاهم معها على أساس المقاومة والقضية الفلسطينية ونبذ من تورط بدماء المستضعفين والأبرياء، وحفظ التوازن الوطني في سوريا.