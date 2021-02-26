التلفزيون السوري: الهجوم الأمريكي استهدف عدة مناطق في شرق سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من سوريا حتى الآن على الضربات الجوية.

يأتي ذلك عقب تأكيد البنتاغون (وزارة الدفاع الامريكية) أن مقاتلاتها شنت مساء الخميس غارات على مواقع عسكرية تستخدمها مجموعات مسلحة في شرق سوريا، ردا على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت قوات أميركية متمركزة في العراق.

وقال المتحدث بأسم البنتاغون، جيمس كيربي إنه "بناء على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات الأمريكية مساء الخميس غارات على بنى تحتية تستخدمها مجموعات مسلحة في شرق سوريا".

وذكر المتحدث أن الضربات نفذت "بشكل محسوب"، بغية "عدم تصعيد الوضع في شرق سوريا وفي العراق".

وقال إن الضربات دمرت منشآت عدة في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها تلك المجموعات ومن بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.