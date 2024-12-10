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١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٧ م

سفير ايران في سوريا: خبر نهب المساعدات الايرانية من السفارة عار عن الصحة

سفير ايران في سوريا: خبر نهب المساعدات الايرانية من السفارة عار عن الصحة

قال سفير إيران لدى سوريا: الأخبار المتعلقة بنهب المساعدات الإيرانية من قبل الإرهابيين كاذبة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، قال حسين أكبري سفير إيران لدى سوريا، في مقابلة مع وكالة أنباء فارس، بينما نفى أنباء نهب الإرهابيين مساعدات الشعب الإيراني لسوريا، قال: انا لم أقل مثل هذا الشيء لا على شاشة التلفزيون ولا في أي مكان آخر.

واضاف: إن نشر مثل هذه الأكاذيب من صنع المنافقين والصهاينة. وبحسب تقرير وكالة أنباء فارس، فقد نُشرت مؤخرًا أخبار في الفضاء الإلكتروني وفي بعض وسائل الإعلام المعارضة مفادها أن حسين أكبري، سفير بلادنا، قال إن المعارضة المسلحة هاجموا مبنى السفارة الإيرانية في إيران. وسرقت 43 مليوناً و700 الف دولار نقداً من الدائرة المالية بالسفارة، وهو ما نفاه السفير الايراني.

رمز الخبر 1951754

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