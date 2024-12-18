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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٣٤ ص

تحذير من السفارة الإيرانية في هولندا من الأفراد والجهات الاعتبارية المتربحة

تحذير من السفارة الإيرانية في هولندا من الأفراد والجهات الاعتبارية المتربحة

السفارة الإيرانية في هولندا تصدر تحذيراً حول عمليات نصب واحتيال تتم على شبكة الانترنت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الإيرانية في هولندا صرّحت : "بعض الأفراد أو الجهات الاعتبارية، بدافع الكسب المادي، يقومون بالترويج لأنفسهم عبر الانترنت كممثلين رسميين أو مرتبطين بوزارة الخارجية أو بهذه السفارة".

وأضافت: "كما أُعلن سابقًا، فإن تقديم الخدمات القنصلية خارج البلاد هو من الاختصاص القانوني للسفارات والمكاتب القنصلية فقط، ويتم تقديمها حصريًا من قبل الخبراء الرسميين للقنصليات والسفارات".

وتابعت: "عليه، فإن وزارة الخارجية وهذه السفارة لا تعترف بأي فرد أو ممثل أو شركة أو وكالة بهذا الصدد".

وختمت: "لذا، تُهيب السفارة بجميع المواطنين الأعزاء توخي الدقة والحذر في هذا الشأن".

/انتهى/

رمز الخبر 1951946

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