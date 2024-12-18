تحذير من السفارة الإيرانية في هولندا من الأفراد والجهات الاعتبارية المتربحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الإيرانية في هولندا صرّحت : "بعض الأفراد أو الجهات الاعتبارية، بدافع الكسب المادي، يقومون بالترويج لأنفسهم عبر الانترنت كممثلين رسميين أو مرتبطين بوزارة الخارجية أو بهذه السفارة".

وأضافت: "كما أُعلن سابقًا، فإن تقديم الخدمات القنصلية خارج البلاد هو من الاختصاص القانوني للسفارات والمكاتب القنصلية فقط، ويتم تقديمها حصريًا من قبل الخبراء الرسميين للقنصليات والسفارات".

وتابعت: "عليه، فإن وزارة الخارجية وهذه السفارة لا تعترف بأي فرد أو ممثل أو شركة أو وكالة بهذا الصدد".

وختمت: "لذا، تُهيب السفارة بجميع المواطنين الأعزاء توخي الدقة والحذر في هذا الشأن".

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