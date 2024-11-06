بالفيديو...زيادة أعداد "الحمار الوحشي الإيراني" المهدد بالانقراض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مدير عام البيئة في محافظة يزد إلى أن أنواع الحمار الوحشي الإيراني تواجه خطر الانقراض وقال: في السنوات الـ 27 الماضية، أثناء إعادة إدخال الأنواع المتكاثرة إلى طبيعة منطقة محمية كلمند بهادران، وقد ارتفعت أعداد الحمار الوحشي الإيراني إلى أكثر من 70 رأسًا، وسيتم متابعة برنامج التحسين الوراثي لعدد الحمار الوحشي الإيراني بجدية في المستقبل.

وذكر حسن أكبري في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن هناك عدة أنواع من الحمير الوحشية في العالم، أحدها هو الحمار الوحشي الآسيوي وله 9 سلالات معروفة ومن هذه السلالات الحمار الوحشي الإيراني، والذي يعرف بالاسم العلمي "Equus hemionus onager".

وأشار إلى أنه في الماضي كان الحمار الوحشي الإيراني يعيش في إيران والمملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة، وكان هناك تعداد كبير له في السهوب والسهول الصحراوية في إيران، وأوضح: العدد الرئيسي لهذا النوع هو في سهول سياكوه أردكان وسغاند وبهاباد ودهوك تاباس وغيرها من المناطق الصحراوية في محافظة يزد.

وقال مدير عام البيئة بالمحافظة: للأسف، منذ ثلاثينيات القرن الماضي ومع دخول المركبات السريعة مثل سيارات الجيب والدراجات النارية ومعدات مثل البنادق الآلية وشبه الآلية إلى السوق، زاد صيد هذا النوع من الحمير الوحشية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حجمها الكبير وسهولة مراقبتها في الطبيعة.

وأضاف أكبري: واستمر هذا الوضع حتى منتصف الخمسينيات، بحيث اختفت أعداد الحمار الوحشي الإيراني من جميع سهول إيران تقريباً، باستثناء منطقتي توران في محافظة سمنان وبهرام غور في محافظة فارس، وبقيت منتشرة في محافظة يزد",

وذكر أن الحمار الوحشي الإيراني يعتبر حاليا من الأنواع المهددة بالانقراض في البلاد، وقال: في السنوات الأخيرة تم اتخاذ إجراءات لحماية هذا النوع وإكثاره في الأسر.

وأشار أكبري إلى أن منظمة البيئة أولت اهتماما خاصا بالمحافظة على هذا النوع، بحيث أنشأت منذ السبعينيات مراكز لتكاثر وتربية الحمار الوحشي في مناطق أخرى، وفي عام 1996 تم إنشاء مركز تكاثر وتربية الحمار الوحشي في يزد.

/انتهى/