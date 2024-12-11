الاحتلال يستهدف المُستشفى الإندونيسي عدَّة مرَّات و60 جريحًا يواجهون خطَر الموت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السلطان في تصريحات صحفية، أنّ الاحتلال استهدف مولدات الوقود والطاقم الذي كان يحاول إصلاحها، مشيرًا إلى وجود امرأة حامل جريحة مصابة برقبتها ولا يستطيع المستشفى العناية الكافية لها، وهي الآن في الشهر السابع من الحمل. وقال: نحن نناشد بنقلها من المشفى.



وذكر أنَّ الأدوية والمواد الغذائية والمياه قليلة في المشفى، مؤكدا أن حصار الاحتلال يمنع من إدخال هذه المواد الضرورية للمرضى والكادر الطبي.



وقال: ناشدنا المنظمات العالمية لتوفير الحماية للمرضى و الطاقم الطبي، لكن حكومة الاحتلال لا تستجيب لأحد.



وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنَّ 60 جريحًا في المستشفى الإندونيسي في شمالي قطاع غزة يواجهون خطر الموت بسبب نقص المواد الغذائية والمياه.



وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ الوضع الإنساني داخل المستشفى أصبح بالغ الخطورة، حيث يفتقر الجرحى إلى الاحتياجات الأساسية، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها قوات الاحتلال، مناشدةً جميع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لتقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى الذين يعتمدون على الدعم الخارجي للبقاء على قيد الحياة.



وذكرت أنَّ هذه الأزمة تأتي في وقت يعاني فيه شمال قطاع غزة من أوضاع مأساوية، مما يتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة والوقوف عند مسؤولياته.



/انتهى/