شهداء وجرحى بمواصلة قوات الاحتلال الإبادة الجماعية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، فأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف صباح اليوم الثلاثاء، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 67 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 49 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 37 مواطنا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر أمس الاثنين.

واستشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف المقاتلات الحربية الإسرائيلية منزلاً لعائلة خليفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف، منطقتي التوام والصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

ونسفت قوات جيش الاحتلال منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى، فجر الثلاثاء، جرحى معظمهم أطفال، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأصيبت طفلة 6 أشهر في قصف الاحتلال خيمة نازحين جنوب قطاع غزة.

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