اية الله املي لاريجاني: في عالم اليوم ان لم نكن اقوياء فان القوى السلطوية ستبتلعنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام اية الله املي لاريجاني اليوم الاربعاء في معرض اشارته الى التطورات السورية، انه في عالم اليوم، أن لم نكن اقوياء فان القوى السلطوية ستبتلعنا، لذلك يتعين أن نصبح اقوياء من خلال التقدم في العلم والتنكولوجيا.

وتطرق اية الله املي لاريجاني خلال استقباله جمعا من الطلبة وممثلي التنظيمات الجامعية الى الظروف الدولية والتطورات السورية ليقول ان المسؤولين السوريين اصيبوا بالغفلة وحدثت هذه التطورات.

وفيما يتعلق بانضمام ايران الى مجموعة العمل المالي FATF ومناقشة ذلك في مجمع تشخيص مصلحة النظام قال ان هذا الموضوع هو فني، وإن أتى الى المجمع، سنناقشه.