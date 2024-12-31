لاريجاني یستقبل السفير الألماني

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى ماركوس بوتسل، السفير الألماني في إيران، مع مستشار قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني.

ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء اخدث التطورات في الساحات الدولية وكذلك سبل توسيع العلاقات الثنائية.

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