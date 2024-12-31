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٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٥٨ ص

لاريجاني یستقبل السفير الألماني

لاريجاني یستقبل السفير الألماني

التقى سفير المانيا لدى طهران مع مستشار قائد الثورة الاسلامية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى ماركوس بوتسل، السفير الألماني في إيران، مع مستشار قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني.

ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء اخدث التطورات في الساحات الدولية وكذلك سبل توسيع العلاقات الثنائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1952435

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