تشيكل لجنة استراتيجية مشتركة لمنظمة الطاقة الذرية ووزارة الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم التوقع على مذكرة التفاهم خلال زيارة وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي محمد رضا ظفرقندي اليوم لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية.

وتنص مذكرة التفاهم على استخدام الخبرة النووية وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية في مجال الصحة والعلاج وسلامة المجتمع وتمتع الشعب بالمكاسب السلمية النووية والنهوض بالصحة العامة.

وقع مذكرة التفاهم رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي ووزير الصحة محمد رضا ظفرقندي.

وتقرر وفقا لمذكرة التفاهم، تشكيل لجنة استراتيجية مشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الطاقة الذرية والتعاون بينهما بهدف الاستخدام الاقصى لامكانات وقدرات الطرفين وحفظ وتعزيز صحة المجتمع وثقافة اجراءات أمان الاشعاع على صعيد البلاد والاسراع في عملية تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات المتبادلة.

وكان وزير الصحة والوفد المرافق له قد تفقدوا اليوم، معرض احدث انجازات الصناعة النووية ومختبرات الادوية المشعة لشركة بارس ايزوتوب. واطلعوا على احدث انجازات هذه الصناعة في مجال الصحة والعلاج.