وزير الصحة: ايران تصبح قطب المنطقة في الطب النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ظفرقندي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المنظمة محمد اسلامي: إن انشطة منظمة الطاقة الذرية والصناعة النووية في مجال الصحة والعلاج والتعليم الطبي تستحق الثناء وقد حققت إنجازات متقدمة جدًا باستخدام التقنيات الحديثة. وكانت هذه الزيارة فرصة كبيرة بالنسبة لنا لمعرفة الإجراءات المتقدمة التي تم اتخاذها محليًا لصالح الأشخاص والمرضى في البلاد.

واضاف: بشكل عام، تم إنجاز عملين كبيرين جداً في هذه المنظمة، أحدهما في مجال تشخيص الأمراض والآخر في مجال العلاج. ففي مجال تشخيص الأمراض، نفذت هذه المنظمة العديد من طرق التشخيص المتقدمة مثل PET-Scan (تفريسة التصوير المقطعي بالاصدار البوزيتروني) للمواد الخام والسيكلوترونات. وفي مجال العلاج هناك العديد من الأدوية التي يتم تسليمها إلى المراكز الطبية من قبل منظمة الطاقة الذرية.

وقال: من أجل تنفيذ الخطط والمشاريع في مجال العلاج بشكل أكثر موثوقية، نقوم بتطوير تعاوننا مع منظمة الطاقة الذرية وشركاتها التابعة، والتي يمكنها بهذه الطريقة استخدام المختبرات والمستشفيات والمراكز الطبية في إطار إشراف وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

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