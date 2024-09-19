  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٠٣ م

ايران وبوركينافاسو توقعان مذكرة تعاون في مجال الانشطة النووية السلمية

ايران وبوركينافاسو توقعان مذكرة تعاون في مجال الانشطة النووية السلمية

وقعت ايران وبوركينافاسو على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال انشطة الصناعة النووية السلمية.

وقعت ايران وبوركينافاسو مذكرة تفاهم للتعاون، وقعها عن الجانب الايراني، مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية وعن الجانب البوركينافاسوئي وزير العلوم والتعليم العالي.

ووُقعت مذكرة التفاهم على هامش المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقد التقى مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايراني محمد اسلامي خلال زيارته لفيينا للمشاركة في الدورة الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقى وزير العلوم والتعليم العالي في بوركيافاسو.

وتم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال انشطة الصناعة النووية السلمية.

وتغطي هذه الوثيقة التعاون في القطاعات المختلفة بما فيها انشطة البحوث والتدريب والمشروعات التي سيتفق عليها البلدان.

رمز الخبر 1948671

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات