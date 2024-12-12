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١٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٤٣ م

حرس الثورة يعلن تفكيك شبكة مناهضة للامن القومي في قزوين

حرس الثورة يعلن تفكيك شبكة مناهضة للامن القومي في قزوين

أعلنت قوات الأمن التابعة لفيلق صاحب الأمر (عج) بقزوين كشف وتفكيك شبكة مناهضة للامن القومي.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة لفيلق صاحب الأمر (عج) بقزوين قالت في بيان مساء اليوم الخميس انه تم على اثر الاجراءات الاستخباراتية لقوات الامن في جهاز استخبارات فيلق صاحب الامر (عج) بهذه المحافظة، كشف شبكة مرتبطة بالتيارات المعاندة والمناوئة للثورة، كانت تقوم من خلال ايجاد مجموعات بممارسات تخريبية ضد الامن القومي وتفكيكها.

واضاف البيان انه تم بفضل قوات الامن بفيلق صاحب الأمر (عج) بمحافظة قزوين وخلال عملية معقدة بالتعاون مع شبكة استخبارات الحرس الثوري بمحافظتي قزوين واصفهان، تفكيك شبكة مناهضة للامن القومي تعمل ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع ان هذه الشبكة المناهضة للامن القومي التي كانت تقوم ببث اخبار زائفة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، تابعة للمجموعات الملكية وتعمل في عدة محافظات، اذ تم بفضل جهود قوات الامن بفيلق صاحب الامر (عج) بمحافظة قزوين، رصدها استخباراتيا، والحصول على امر قضائي والقبض على اعضاء هذه الشبكة المناوئة للثورة وتسليمهم للسلطات القضائية.

رمز الخبر 1951791

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