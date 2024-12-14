استشهاد أحد قوات حرس الثورة الاسلامية في سيستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد الحرس علي أحمدي، أحد قوات لواء صابرين للقوات الخاصة التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، اثر حادثة سير أثناء قيامه بمهمة في سيستان وبلوشستان.

علي أحمدي، هو من قوات لواء صابرين التابع لحرس الثورة، 35 عاما، أصيب اثر حادثة سير أثناء قيامه بمهمة في مناورات شهداء الأمن في جنوب شرق البلاد، ودخل حالة الغيبوبة وتم نقله إلى قسم الرعاية الخاصة في مستشفى كرمان ولكن اخيرا استشهد.

تعرض هذا الشهيد المدافع للأمن في البلاد ‌‌لإصابة بليغة في الرأس، والتي رغم جهود الأطباء نال نعمة الاستشهاد.

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