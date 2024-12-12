وزير الطاقة: حجم التبادل التجاري بين ايران وقطر سيرتفع الى مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف علي ابادي الذي كان يتحدث اليوم الخميس في ختام اعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة قطر، ان هذا الاجتماع يسهم في المزيد من تعزيز العلاقات في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل وسائر المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واعلن جهوزية ايران لاستقبال رجال الاعمال القطريين للقيام باستثمارات في القطاعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك في ايران معربا عن امله بان نشهد في المستقبل القريب استثمارات قطرية تبلغ مليار دولار سنويا على الاقل في ايران.

واوضح اننا نؤكد على تطبيق اتفاقات قادة البلدين للدخول في مرحلة التعاون والمشاركة الشاملة في المنطقة في جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها الطاقة والنقل والاعلام والمناطق الحرة والسياحة والتراث التاريخي والثقافي والفني والصحة والعلاج والجمارك والتقييس والتبادل المالي والزراعة والتعليم والتأمين والبيئة والرياضة والصناعة.

وتابع وزير الطاقة ان مشروع دراسة الربط الكهربائي بين ايران وقطر عن طريق كيبل تحت البحر بطول 200 كيلومتر، بدأ في عام 2022، ويمر الان بمراحله النهائية على ان يوضع موضع التنفيذ بعد تاييده من قبل الجهة المقاولة.