 استثمارات قطرية في تطوير موانئ محافظة بوشهر الايرانية

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان شكيبي نسب قال في تصريح للصحفيين مساء السبت ان موانئ محافظة بوشهر قد تحولت الى منطقة هامة لشحن وتفريغ السلع وان ما يثبت وجود تطوير للبنى التحتية في موانئ هذه المحافظة هو الاقبال الواسع لمستثمري القطاع الخاص وحتى مستثمرين قطريين على المشاريع التطويرية في موانئ هذه المحافظة.

واوضح شكيبي نسب ان 187 الفا و783 طنا من السلع الاساسية الاستراتيجية قد تم تفريغها في موانئ هذه المحافظة منذ بدء العام الايراني الجاري (بدأ في 20 مارس الماضي) مسجلا ارتفاعا بنسبة 70 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف بأن هذه السلع الاساسية الاستراتيجية تشمل القمح واللحم والذرة والارز والسكر والمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والزيوت والمواد الغذائية.

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