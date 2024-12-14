الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على سوريا.. غارات على أرياف اللاذقية وطرطوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت الغارات الإسرائيلية مقار ومستودعات تابعةً للجيش السوري، في أرياف اللاذقية وطرطوس، ومناطق متعددة، بينها مصياف ومحيط دمشق وجبال القلمون.

والخميس، شنّ الاحتلال غارات استهدفت جبل قاسيون، في دمشق، حيث تقع مواقع الحرس الجمهوري للنظام السابق، بعد أن استهدف جزءاً كبيراً منها في وقت سابق أيضاً.

وبراً، اقتحمت الدبابات الإسرائيلية، ليل الخميس - الجمعة، عمق ريف القنطرة، ودخلت بلدة خان أرنبة، وهي إحدى كبرى بلدات المحافظة، حيث دخلت سرية عسكرية سابقة مهجورة، لتخرج منها لاحقاً، بحسب ما أكدت مصادر محلية.

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