ألمانيا تحسم موقفها من القيادة الجديدة في سوريا ومسألة بقاء اللاجئين على أراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح شولتس في كلمة له على منصة "إكس"، قائلا: "بعد كل المعاناة، يستحق جميع السوريين العيش بحرية وأمان، مع ضمان المهمة الأكثر أهمية للقيادة الجديدة".

وأضاف: "سنتعاون معهم على هذا الأساس، وستساعد أوروبا أيضا في إعادة الإعمار".

وأشار إلى أن "مئات الآلاف من السوريين يعيشون حاليا في ألمانيا، وأولئك الذين نجحوا في الاندماج ووجدوا عملا فيها يمكنهم البقاء بأمان في البلاد".

وقال: "يأمل بعض اللاجئين في أن يتمكنوا قريبا من العودة إلى وطنهم، ونحن ندعم ذلك بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".

وحذر أطباء وممثلو التمريض في ألمانيا من حدوث فجوة في إمدادات الرعاية الصحية، حال مغادرة العديد من الأيدي العاملة المتخصصة من السوريين ألمانيا.

كما طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، باتخاذ نهج أوروبي مشترك بشأن العودة المحتملة للاجئين السوريين.

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