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١٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٥٩ م

أهالي بلدة حضر في جبل الشيخ يؤكدون رفض الاحتلال: نحن جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة

أهالي بلدة حضر في جبل الشيخ يؤكدون رفض الاحتلال: نحن جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة

أصدرت الهيئة الروحية والاجتماعية في بلدة حضر السورية في جبل الشيخ بياناً أكدت فيه أنّ ما ورد في الفيديو الذي تم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر أشخاصاً يطالبون بـ"الانضمام إلى إسرائيل"، يتنافى مع الموقف التاريخي لأهالي البلدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد أهالي البلدة في البيان على أنّ موقفهم التاريخي يؤكد عمق الانتماء لسوريا، مؤكدين أنّ البلدة "جزء لا يتجزأ من سوريا الموّحدة، وهذا الموقف ثابت ومبدئي ولا يتغير، وهو منسجم مع الموقف العام للشعب السوري".

كما أكدوا أنّ أي رأي مخالف لما ورد في هذا البيان "يعدّ غير شرعي، ولا يمثّل موقف عموم أهالي بلدة حضر، وليس إلا موقفاً شخصياً".

"تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو فيها أراء تتنافى مع الموقف التاريخي لبلدتنا التي لا تتجزأ من #سوريا الموحدة وهذا موقف ثابت ومبدئي لا يتغير"

/انتهى/

رمز الخبر 1951821

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