ایران تدشن خط إنتاج ضخم لقطار المترو الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تنفيذ عقد الإنتاج الضخم للنموذج الأولي لقطار المترو الوطني بين شركة مترو طهران وشركة طهران لتصنيع العربات، بما في ذلك إنتاج 113 عربة، وتم افتتاح خط الإنتاج الضخم لقطار المترو الوطني صباح اليوم السبت.

ومن المتوقع ان يتم تشغيل قطارين وطنيين للمترو قبل نهاية العام الايراني الحالي اى حتى اشهر الثلاثة القادمة،

تماشيًا مع تنفيذ المادة 54 من قانون خطة التنمية السادسة، بدأت بلدية طهران وشركة مترو طهران مشروع تصميم وبناء قطار المترو الوطني بدعم من نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا في عام 2018. وذلك لتوطين المعرفة بتصميم وبناء المعدات اللازمة لقطار المترو منذ حوالي 5 سنوات.

وذلك بهدف إزالة الاحتكار والاعتماد المطلق على الشركات الأجنبية، وذلك باستخدام أقصى قدرة للشركات القائمة على المعرفة وكذلك المنظمات المحلية، مع الاهتمام بمسألة إصلاح القطارات وصيانتها وإعداد الوثائق الفنية وفقًا للمعايير العالمية.

ومع إنجاز مشروع تصميم وإنتاج قطار يتسع لـ 7 عربات، والذي يعد من أسرع مشاريع تصميم وتطوير المنتجات المعقدة وعالية التقنية في البلاد، بالاضافة الى تحقيق أفضل رقم قياسي وطني، تم تحقيق أرقام قياسية على المستوى العالمي، والآن يتم إنتاج قطار وطني بنسبة 85 بالمئة.

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