مهاجراني: تشغيل قطار "طهران – فان" في النوروز

أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت فاطمة مهاجراني يوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء وفي تجمع للصحفيين: "تمت مناقشة مهام الأجهزة التنفيذية في البرنامج السابع خلال اجتماع اليوم، وتمت مراجعة المهام التي لم تُنجز، سواء كانت ميزانية أو غير ميزانية."

وأضافت: "قدّم وزير الطرق والتنمية الحضرية تقريرًا عن زيارته إلى تركيا، وأعلن أن مشكلة سائقي الشاحنات في البلاد قد تم حلها، وإن شاء الله سيتم تشغيل قطار طهران - وان اعتبارًا من نيروز."

كما أضافت المتحدثة باسم الحكومة: "تم طرح تقرير أيضًا حول وضع سوق العملات في مجلس الوزراء."

وقالت: "قدّم وزير النفط أيضًا تقريرًا حول زيادة صادرات النفط والبتروكيماويات وتطوير حقل آزادغان كحقل مشترك."

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