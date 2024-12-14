وفد قضائي عٌماني یزور النيابة العامة الایرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، زار وفد قضائي عُماني مكتب النائب العام وشارك في اجتماع مشترك مع رئيس النيابة العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية "حجة الاسلام محمد موحدي ازاد" ونائبيه، وتبادلوا وجهات النظر حول القضايا القانونية والقضائية المشتركة بين إيران وعمان.

وقال رئيس النيابة العامة في هذا اللقاء: "اليوم نحن في وضع أصيب فيه جسد العالم الإسلامي بجراح نتيجة جرائم النظام الصهيوني، حيث استشهد أكثر من 45 ألف مواطن بريء من الصغار والكبار، من خلال أعمال إجرامية ومعادية لحقوق الإنسان."

وأعرب عن شكره لموقف سلطنة عمان حكومة وشعبا تجاه الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وأضاف: "إذا كان العالم الإسلامي متحدا فلن تتمكن القوى الاستكبارية والكيان الصهيوني من ارتكاب مثل هذه الجرائم".