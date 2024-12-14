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١٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٥١ م

ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في صنع الجهاز المولّد للنبضات اللاسلكية عالية الجهد

ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في صنع الجهاز المولّد للنبضات اللاسلكية عالية الجهد

حققت ايران الاكتفاء الذاتي في صنع الجهاز المولّد للنبضات اللاسلكية عالية الجهد، والذي يعتبر من الاجزاء الرئيسية لمسرّعات الالكترون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم ازاحة عن هذا المنجز، اليوم السبت، في مراسم حضرها رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، وجرت المراسم على هامش المعرض المقام تحت اسم "سوق التقنية".

وقال مساعد شؤون الابحاث والتكنولوجيا في مركز ابحاث العلوم والتقنيات النووية التابع لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية علي "ساماني" ان هذا المنتج هو ايراني الصنع بالكامل ويستخدم في مسرعات الالكترون المستخدمة في اجهزة التصوير الاشعاعي وفي مجال علاج الامراض بالاشعة، وايضا في مجال منظومات التصوير والكشف في الجمارك وفي الصناعات المختلفة.

وكانت ايران تستورد هذا الجهاز في السابق من الصين و بريطانيا، لكن النسخة الايرانية منها منخفض السعر الى حد كبير وسيتم تزويد مختلف القطاعات الصناعية به.

رمز الخبر 1951857

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