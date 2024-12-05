انطلاق المؤتمر الدولي حول آفاق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بحضور ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سافر محمد رضا كاردان، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيس مركز نظام الأمان النووي في البلاد، إلى أوزبكستان على رأس وفد، للمشاركة في المؤتمر الدولي حول آفاق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في التنمية المستدامة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

التكنولوجيا النووية الإيرانية حققت منجزات باهرة في العقود الخمسة الماضية

ويعقد هذا المؤتمر الدولي في اطار 4 لجان متخصصة، حيث شارك محمد رضا كاردان، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيس مركز نظام الأمان النووي في البلاد في لجنة الخبراء رقم واحد.

وفي كلمته اشار كاردان إلى الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وقال: في العقود الخمسة الماضية، حققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدما كبيرا في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، من دورة الوقود النووي إلى إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المنقذة للحياة، وقد تحققت هذه الإنجازات على الرغم من العقوبات الشديدة غير القانونية والأحادية المفروضة.

وأضاف: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد دائما على التزامها بالاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وبهذه الطريقة تدعم تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.

وقال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: يجب أن تكون التكنولوجيا النووية أداة رئيسية في استجابتنا الجماعية للتحديات العالمية. هدفنا في النهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية هو تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أكثر إشراقا للجميع.

وأوضح كاردان: يمكننا استخدام قدرة التكنولوجيا النووية للارتقاء بشعوبنا وخدمة الإنسانية. تريد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إنشاء شبكة للتعاون التقني والتعليمي النووي من خلال التعاون والتآزر المتبادل.

وفي قسم الأسئلة والأجوبة، قال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في قسم الأسئلة والأجوبة عن دور مركز نظام الأمان النووي في البلاد في صنع السياسة النووية: ان مركز نظام الأمان النووي الإيراني، مثل مراكز الأنظمة الأخرى حول العالم، له دور من المراحل الأولى في تطوير القواعد والوثائق الإرشادية والمعايير ذات الصلة، ونحن نلعب دورًا في كل هذه المراحل ولذلك، مثل أي دولة أخرى، يلعب مركز نظام الأمان النووي الإيراني دورًا مهمًا في السياسة النووية الإيرانية في مجالات السلامة والأمن النوويين.

*اللقاء مع رئيس منظمة الطاقة الذرية في جمهورية أوزبكستان

والتقى محمد رضا كاردان، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيس مركز نظام الامان النووي في البلاد، مع عظيم أحمد خادجاييف، رئيس منظمة الطاقة النووية الأوزبكية، على هامش هذا المؤتمر في سمرقند.

وفي هذا اللقاء، اشار خادجاييف، إلى الجذور التاريخية والعلاقات الودية طويلة الأمد بين البلدين، واعلن عن استعداد أوزبكستان لتطوير العلاقات الشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانبه أشار كاردان، إلى الصداقة التاريخية بين شعبي البلدين، ودعا رئيس منظمة الطاقة النووية الأوزبكية لزيارة ايران للتعرف على امكانياتها النووية السلمية.