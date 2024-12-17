إسلامي: الصهاينة عمليا عطلوا الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي، في حفل تأبين شهداء طوفان الأقصى وشهداء المقاومة: ان قوة وتطور الدول مبني على العلم والتكنولوجيا. والبلدان التي تتقدم هي التي تعتمد على نفسها وتواصل التقدم دون الاعتماد على نظام الهيمنة واذا لم نحقق التقدم فاننا سنصاب بالاضرار.

وتابع اسلامي ان العلوم والتقنيات وخاصة في المجالات النووية، والجوفضائية، وتكنولوجيا المعلومات، والنانو، والبايوتكنولوجيا، هي من مكامن القوة وهي منطقة محظورة واذا ارادت دولة ما الدخول الى هذه المنطقة المحظورة يجب ان تخضع لشروط نظام الهيمنة العالمي.

وفيما يخص اوضاع المنطقة اشار اسلامي الى مؤامرات الاعداء قائلا ان مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي طرح قبل عقد من الان هو احدى هذه المؤامرات، وانه طرح بعد فشل اتفاقية اوسلو وان اساس هذا المشروع هو سيطرة الصهيونية والاستكبار على هذه المنطقة الكبيرة والهامة.

واعتبر اسلامي ان ظهور تنظيم داعش يكمل خريطة هذه المؤامرة كما ان هناك مخطط لتقسيم العراق وهناك مخططات مرسومة ايضا لايران، لكن حكمة سماحة قائد الثورة الاسلامية وجهاد الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني ورفاقه قد احبط مؤامرات الاعداء.

ونوه اسلامي بأن دول الاستكبار العالمي قد دعموا الصهاينة ضد الفلسطينيين لكن جبهة المقاومة ستواصل دورها الفاعل.

/انتهى/