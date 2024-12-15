خلال لقاء مع وزير الخارجية...اكبري يقدم تقريرا عن اجراءات السفارة الايرانية في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سوريا حسين أكبري اليوم الاحد مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي.

وفي هذا اللقاء قدم سفير بلادنا تقريرا عن آخر التطورات في سوريا والتدابير والاجراءات المتخذة لضمان سلامة وأمن موظفي السفارة والأماكن الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأحداث الأخيرة في هذا البلد.

وفي هذا اللقاء قدم وزير الخارجية توصيات بشأن ضرورة الاستمرار في متابعة التطورات في سوريا عن كثب من أجل حماية مصالح إيران وأمنها القومي وحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا، فضلا عن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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