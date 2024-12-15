  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:١٦ م

وزير الخارجية الايراني يستقبل كبير مساعدي وزير الخارجية الياباني

وزير الخارجية الايراني يستقبل كبير مساعدي وزير الخارجية الياباني

انه التقى كبير مساعدي وزير الخارجية الياباني، تاكيهيرو فوناكوشي مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "تاكيهيرو فوناكوشي" الذي يزور طهران للتشاور مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، التقى مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، بعد ظهر اليوم الأحد.

وفي هذا اللقاء، اشار السيد فوناكوشي إلى العلاقات الودية الطويلة الأمد بين إيران واليابان، مؤكدا على أهمية مواصلة المشاورات لتطوير العلاقات الثنائية والمساعدة في حل القضايا الإقليمية والدولية.

كما أشار وزير خارجية بلادنا إلى العلاقات الطيبة والودية التي تربط البلدين بدوره، ورحب بالمشاورات مع اليابان بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد عراقجي على أهمية مواصلة هذه المشاورات في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة سوريا، وكذلك دواعي القلق المشتركة للبلدين على الاستقرار والأمن في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1951889

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات