وزير الخارجية الايراني يستقبل كبير مساعدي وزير الخارجية الياباني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "تاكيهيرو فوناكوشي" الذي يزور طهران للتشاور مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، التقى مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، بعد ظهر اليوم الأحد.

وفي هذا اللقاء، اشار السيد فوناكوشي إلى العلاقات الودية الطويلة الأمد بين إيران واليابان، مؤكدا على أهمية مواصلة المشاورات لتطوير العلاقات الثنائية والمساعدة في حل القضايا الإقليمية والدولية.

كما أشار وزير خارجية بلادنا إلى العلاقات الطيبة والودية التي تربط البلدين بدوره، ورحب بالمشاورات مع اليابان بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد عراقجي على أهمية مواصلة هذه المشاورات في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة سوريا، وكذلك دواعي القلق المشتركة للبلدين على الاستقرار والأمن في المنطقة.

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