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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٠٢ م

بمشاركة ستة فرق من العسكريين الايرانيين والبيلاروس .. انطلاق المعسكر المشترك للهبوط بالمظلات

بمشاركة ستة فرق من العسكريين الايرانيين والبيلاروس .. انطلاق المعسكر المشترك للهبوط بالمظلات

انطلق المعسكر المشترك للهبوط الحر بالمظلات لمنتخبات القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية والجيش البيلاروسي اليوم الاثنين بمدينة بوشهر (جنوب).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تشارك ستة فرق من المظليين العسكريين الايرانيين والبيلاروس في المعسكر المشترك للهبوط بالمظلات لمنتخبات القوات المسلحية للبلدين في بوشهر.

وقال قائد القاعدة البحرية لبوشهر مرتضى درخوران في مراسم بدء المعسكر، ان هذا المعسكر يمثل سباق ثنائي بين الجيش البيلاروسي والقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية ويستمر لمدة اسبوع.

واضاف ان الهدف من هذه المسابقات، هو بناء الصداقة بين البلدين في مجال نقل الخبرات والمهارات.

اما نائب اركان القوات المسلحة البيلاروسية لشؤون التربية البدنية العقيد ديمتري ربينسكي فقد قال في مراسم الانطلاق ان هذا الملتقى والحدث يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

واضاف ان المعسكر المشترك يسهم في تبادل الخبرات والتدرب على كيفية تنفيذ العمليات في الجو والبحر في الاوقات الضرورية.

ويشارك في المعسكر، فرق الهبوط بالمظلات للحرس الثوري وقوات الشرطة والقوات البحرية للجيش وفريقين من القوات البرية للجيش في ايران.

رمز الخبر 1951920

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