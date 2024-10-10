ايران وعمان تجريان المناورات المشتركة الأول للقوات البرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال العميد كيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجيش الايراني، في المناورات المشترك الأول للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان: "بناء على طلب ودعوة الجيش العماني لإجراء مناورة مواجهة الإرهاب، اجريت أول مناورات مشترك للقوات البرية لجمهورية الإسلامية ودولة عمان للتعامل مع الإرهاب في المنطقة وخلق الأمن المستقر وحرب المدن وتبادل ونقل الخبرات بين البلدين على شكل تكتيكات ليلية ونهارية في دولة عمان.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على إجراء مناورات مشتركة مع الدول الصديقة والمجاورة، وأضاف: هذه المناورات جرت خلال يومين، بمشاركة وحدات الرد السريع والقوات الخاصة من لواء 65، وبدعم من القوات الجوية والشرطة العمانية على أرض هذا البلد.