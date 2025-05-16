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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٤٤ م

روسيا وبيلاروس.. مناورات مشتركة "لمواجهة أي عدوان محتمل"

روسيا وبيلاروس.. مناورات مشتركة "لمواجهة أي عدوان محتمل"

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف خلال لقائه نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين في مينسك أن روسيا وبيلاروس ستجريان مناورات عسكرية مشتركة تحت اسم "غرب-2025".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد بيلاوسوف، وفقا لما نقلته وكالة "بيلتا" البيلاروسية، أن "هذا الحدث ذو طابع دفاعي بحت، حيث نخطط لتدريب القوات المشتركة على ردع أي عدوان محتمل ضد دولة الاتحاد باستخدام التجميع الإقليمي لقوات جمهورية بيلاروس وروسيا الاتحادية".

وكان بيلاوسوف قد وصل إلى بيلاروس صباح اليوم لإجراء مباحثات مع القيادة العسكرية والسياسية للبلاد، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، فيما أفادت قناة "بول بيرفويه" المقربة من المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية عبر "تلغرام"، بأن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، عقد محادثات مع بيلاوسوف.

المصدر: تاس

/انتهى/

رمز الخبر 1958044

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