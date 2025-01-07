إسلامي: كان المحاربون يحلقون حول الحاج قاسم كالفراشات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "محمد إسلامي" في المهرجان الرابع لتكريم مديري وموظفي مدرسة الشهيد الحاج قاسم سليماني: "أنا سعيد جدًا بخدمتكم وخدمتي عوائل الشهداء والقوات التعبئة الغاليين".

وتابع: دراسة مدرسة الشهيد سليماني هي في حد ذاتها عمل صالح وعبادة. صفات الحاج قاسم الشخصية هي التسليم لله ورضاه.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: المقاتلون كانوا كالفراشات حول الحاج قاسم وأحبوه من كل قلوبهم وأرواحهم لأنه لم يكن متكبراً ومتواضعاً أبداً.

واضاف إسلامي: لم يكن لدى الشهيد سليماني أي أفكار طوال هذه الفترة سوى التفكير في الناس. ولم يتفاجأ قط من الناحية التكنولوجية. كان يراقب دائمًا المشهد الذي يشارك فيه، ولم يقاتل حتى وصل إلى التكنولوجيا القتالية، ولم يتفاجأ أبدًا من حيث الذكاء والأمن.

ونوه: كانت معرفته وإتقانه للبيئة فريدة من نوعها. ولا يتم إنشاء هذه الأشياء من خلال السمات الفردية فحسب، بل أيضًا من خلال الثقة في الله.

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