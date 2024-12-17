بكين: العلاقات بين روسيا والصين أصبحت أكثر نضجا واستقرارا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك وفقا لتصريح وانغ يي خلال مؤتمر حول الوضع الدولي والدبلوماسية الصينية، حيث تابع: "تتبع العلاقات بين البلدين التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين، حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس بوتين ثلاث مرات هذا العام، وساهمت هذه الاجتماعات في زيادة تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل بين الصين وروسيا".

وأكد وانغ يي أن "العلاقات الصينية الروسية تقوم على مبادئ عدم الانحياز للتكتلات وعدم المواجهة وعدم التوجه ضد دول ثالثة، ولا تتأثر العلاقات بين البلدين بالعوامل الخارجية". مضيفا أنه استجابة للتغيرات في الشؤون الدولية، "ستحافظ الصين وروسيا على مستوى عال من التخطيط الاستراتيجي، وستدعمان بعضهما البعض، وتساعدان بعضهما البعض في تنمية وإحياء بعضهما البعض، وستعمل موسكو وبكين على حماية الاستقرار الاستراتيجي العالمي بشكل مشترك".

وأشار وانغ يي أيضا إلى أن روسيا والصين تحافظان على اتصالات وتنسيق وثيقين في المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة و"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك على مستوى القضايا الإقليمية.

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