شي وكيم يراسلان بوتين ويصفانه بأفضل صديق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية اليوم الثلاثاء إن شي كتب في رسالة لبوتين أن الصين ستظل ثابتة في تعميق الإصلاح الشامل أكثر وتشجيع السلام والتنمية العالميين.

وأضاف "في مواجهة تغيرات سريعة التطور لم نشهدها منذ قرن، إضافة إلى الوضع الدولي المضطرب، مضت الصين وروسيا باستمرار قدما ويدا بيد على طول المسار الصحيح لعدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث".

وتربط بين الزعيمين علاقة شخصية متينة، حيث وصف الرئيس الصيني نظيره الروسي بأنه "أفضل صديق" بينما أعرب بوتين عن اعتزازه بـ"شريكه الموثوق".

وأشار شي جين بينغ في رسالته إلى أن عام 2024 يصادف الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.

وتعد الصين شريكا إستراتيجيا لروسيا، وحثت القوى الغربية بكين مرارا على عدم دعم موسكو في حربها المستمرة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير/شباط 2022.

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