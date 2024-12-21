عضو في البرلمان البريطاني: لندن تدعم جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن وكالة الأناضول التركية، اعترف إقبال محمد، عضو مجلس العموم البريطاني، بدعم بلاده المباشر وغير المباشر لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

إقبال محمد، الذي ينتمي إلى مجموعة "التحالف المستقل" المكونة من خمسة نواب يدعمون غزة، ومن بينهم جيريمي كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال، تحدث لوكالة الأناضول عن معارضته لدعم الحكومة البريطانية لإسرائيل.

وقال محمد: "للأسف، عندما يُحاكم مجرمو الحرب الإسرائيليون، ستُلاحق الحكومة البريطانية بوصفها شريكة في هذه الجرائم."

وأدان محمد قتل المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية، وطالب بإنهاء هذه الجرائم، ودعا كل من يتواطأ في هذه الجرائم إلى سحب دعمه لها.

وأضاف: "الأمر بسيط جدًا. يجب أن يتوقف قتل المدنيين الأبرياء في غزة، سواء في شمالها أو جنوبها أو في كل أنحاء القطاع، وأيضًا في الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية."

كما تساءل محمد: "كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يُقتلوا في غزة قبل أن تتوقف الحكومة البريطانية عن دعمها المباشر وغير المباشر لجرائم الحرب الإسرائيلية؟"

وفي ختام حديثه، قال: "لا يريدون وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، لكنه إبادة جماعية. لا يريدون تسميته تطهيرًا عرقيًا، ولكنه تطهير عرقي. لا يريدون الاعتراف بأنه مذبحة، ولكنه مذبحة."

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