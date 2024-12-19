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١٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٤١ م

أبو عبيدة يبارك ضرب اليمن لقلب الكيان الصهيوني

أبو عبيدة يبارك ضرب اليمن لقلب الكيان الصهيوني

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الهجوم الصاروخي الذي نفذه إخوان الصدق "أنصار الله" في اليمن باتجاه قلب الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد أبو عبيدة في تصريح عبر "تيليجرام،" بوقوف اليمن الصلب إلى جانب غزة، داعيًا إلى تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة.

وأدان "الهجمات الإرهابية التي نفذها الكيان الصهيوني على أهلنا في اليمن والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه عدوٌ للأمة أجمع"؛ ما يحتم على كل مكوناتها التصدي لإجرامه ودعم صمود الفلسطينيين خط الدفاع الأول عن الأمة".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين2.

/انتهی/

رمز الخبر 1952005

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