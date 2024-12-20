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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٥٤ م

اليمن.. مسيرات في صعدة نصرة لغزة

اليمن.. مسيرات في صعدة نصرة لغزة

احتشد أبناء محافظة صعدة، اليوم الجمعة، في مسيرات جماهيرية كبرى لإعلان التحدي لكيان العدو الصهيوني وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني المناصر لغزة، تحت شعار "مع غزة جهاد وتعبئة واستنفار، وجاهزون لردع أي عدوان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها خرجت المسيرات في 33 ساحة بالمحافظة، حيث خرجت المسيرة المركزية في ساحة المولد النبوي الشريف غرب المدينة، كما خرجت بقية المسيرات في ساحات الشهيد القائد، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة وبني القم وغربي الشوارق برازح، السهلين والعقلين والبُرقة بآل سالم، عَرو وجمعة بني بحر، والعين والقهرة والسَرْو والبراك وساحة لبني سعد والرقة بالظاهر، ربوع الحدود ومدينة جاوي وساحة لولد عمرو وبني عبّاد بمجز، والجرشة وبقامة والرحمانين بغمر، قطابر، يسنِم بباقم، كتاف، أملح، ذويب، آل مقنع.


فيما ستخرج عقب صلاة الجمعة مسيرات في ساحات الخميس بمنبه، شدا، الجَفْرَة وعُضْلَة بالحشوة، آل ثابت بقطابر.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية ورايات الحرية ورايات المقاومة، وصور القادة الشهداء، واللافتات المنددة بالعدوان الأمريكي الصهيوني على شعوب المنطقة وفي مقدمتها شعوب بلاد الشام في فلسطين ولبنان وسوريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1952030

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